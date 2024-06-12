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Ova fareleri cirit atıyor

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Ova fareleri cirit atıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bu yıl az yağışlı bir kış mevsimi yaşanmasından dolayı bazı hayvanların yem bulmak için köylere indiğine dikkat çekerek, ova farelerinin köylerde cirit attığını dile getirip düşüncelerini paylaştılar.
Ova farelerinin ovalarda yeterince yem bulamadıklarından dolayı köylere geldiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Geçen yıl kış mevsiminin az yağışlı olması nedeniyle ova fareleri yaza başlamadan köylere akın ettiler” diye konuştular.
Bu arada farelerin başta harnup olmak üzere birçok ağaç gövdesini de kemirerek o ağaçların ömürlerini kısalttığını da söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri önlem almak için göreve davet bettiler.
 
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