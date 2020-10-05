Ova fareleri ambarlara dadandı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, bu yıl sonbaharın biraz geç gelmesi nedeniyle halen daha hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olduğunu ancak ovadaki bazı hayvanların yiyecek bulamadıkları için köylere gelmeye başladığını ifade ettiler.



Bunların başında ova farelerinin geldiğini belirten vatandaşlarımız, son günlerde ova farelerinin ambarlarına dadandığını ve bu nedenle ambarlarındaki birçok tohum ve eşyaya zarar verdiğini kaydettiler.

Özellikle bu yıl yaz aylarında popülasyonları oldukça artan ova farelerinin Tarım Bakanlığı’nın verdiği zehirlere rağman üremeye devam ettiğini iddia eden vatandaşlarımız, çaresizliklerini bizlerle paylaştılar.

Ova farelerine karşı en etkili mücadelenin kediler olduğunu savunan vatandaşlarımız, ancak kedilerin de bu farelerle başa çıkmakta zorlandığını sözlerine eklediler.

