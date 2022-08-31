Orta yaşta kalp krizi tedirginliği





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son zamanlarda yaşanan ölüm olaylarında sebeplerin başında gelen kalp krizi nedeniyle vatandaşların oldukça tedirgin oldukları ifade ediliyor.

Özellikle orta yaşlarda yaşanan ölümlerin çoğunun kalp krizi veya onun uzantısı nedenler olduğu ve bu nedenle 40 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların içinde tedirginliğin bulunduğu bize gelen haberler arasında yer alıyor. Orta yaş sınıfını oluşturan kişilerin yeme içmelerine dikkat etmeleri konusunda yapılan uyarıları dikkate almaya çalışan vatandaşların eskisi kadar mangal yakmaya yönelmedikleri bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

