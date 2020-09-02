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Orta yaşta kalp krizi tedirginliği

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son zamanlarda yaşanan ölüm olaylarında sebeplerin başında gelen kalp krizi nedeniyle vatandaşların oldukça tedirgin oldukları ifade ediliyor.

Orta yaşta kalp krizi tedirginliği
 
Özellikle orta yaşlarda yaşanan ölümlerin çoğunun kalp krizi veya onun uzantısı nedenler olduğu ve bu nedenle 40 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların içinde tedirginliğin bulunduğu bize gelen haberler arasında yer alıyor. Orta yaş sınıfını oluşturan kişilerin yeme içmelerine dikkat etmeleri konusunda yapılan uyarıları dikkate almaya çalışan vatandaşların eskisi kadar mangal yakmaya yönelmedikleri bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının bu yıl Eylül ayına girilmesine karşın halen 40 derecenin üstünde olması nedeniyle orta yaş sınıfındaki kişilerin bu havalarda çok fazla enerji sarf etmemeleri gerektiği konusunda uyarılar yapan uzmanlar sıcak havanın kalp krizlerini tetiklediğine dikkat çekiyorlar.
Son günlerde kalp kriziyle ölümlerin yine arttığına dikkat çeken vatandaşlarımız ise herkesin hafif yiyeceklerle beslenerek sıcak havalarda korunması gerektiğini ifade ettiler.
 
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