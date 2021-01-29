Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir doğasever vatandaşımız, ülkemizde bu yıl kış aylarının bugüne kadar yeterince yağmur yağmadığına dikkat çekerek geçtiğimiz gün Hamitköy, Haspolat ve Taşkent arasında yaptığı doğa yürüyüşünde gözlemlediklerini bizlerle paylaştı.



Adamızda özellikle orta Mesarya bölgesinde bu yıl çok az yağmur yağmasının, kuraklığın habercisi olduğuna dikkat çeken vatandaşımız “Son 2 ayda neredeyse hiç yağmur almayan Lefkoşa ve civarı köylerinde kuraklığın boyutu fazlasıyla görülüyor. Hamitköy, Haspolat ve diğer yakın bölgelerde doğada neredeyse yeşil ot çıkmadı” dedi.

Yazın göbeğindeymiş gibi sapsarı bir görüntü doğaya hakim olduğuna vurgu yapan vatandaşımız, “Cinara, hostez ve ayrelli gibi doğadan toplanan lezzetli, faydalı bitkiler de bu bölgede bu yıl çok az çıktı. Tarlalarda biten arpa - buğdaylar ise yeterince gelişmezken, sararmaya başladılar” diye konuştu.



