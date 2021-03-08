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Ormanlarda Çam Kese Böceği tehlikesi baş gösterdi

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Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bir çevre dostu vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde Beşparmak Dağları’nda yaptığı gezinti sırasında karşılaştığı kötü manzara nedeniyle endişelendiğini belirterek çam ağaçlarının tehlike altında olduğunu ifade etti.

Ormanlarda Çam Kese Böceği tehlikesi baş gösterdi

Girne’nin üst kısmında Beşparmak Dağları’nın eteklerinde bulunan ormanlık alanda fotoğrafta da görülen çam kese böceklerini gördüğünü ifade eden vatandaşımız “Yaklaşık iki ay önce helikopterle ilaçlama yapıldığını görmüştüm ama demek ki pek yardımı olmadı” dedi.
Bu bölgede yüzlerce ağaçta bu şekilde çam kese böceklerini gördüğünü söyleyen çevre dostu vatandaşımız Bireysel olarak yapabileceğimiz birşey ya da orman dairesi, Tarım Bakanlığı’na bildirmem mi gerekiyor?” diye sorguladı
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