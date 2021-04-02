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Online eğitimler, devlete önemli bir tasarruf sağladı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı velilerimiz, okullarda yüz yüze eğitimin başlamamasının en önemli nedenin koronavirüs pandemisi değil devletin tasarruf yapma düşüncesi olduğunu iddia ederek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

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Online eğitimler, devlete önemli bir tasarruf sağladı
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Eğitim alanında ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimin 1 Ocak’tan beridir yapılmadığını belirten vatandaşlarımız yaklaşık 3 aydır eğitimin online sürdürüldüğünü ve bu nedeniyle hükümetin önemli bir tasarruf yaptığını savundular.
Vatandaşlarımız tasarrufun nasıl yapıldığını şu şekilde açıkladılar:
“Online eğitim yapıldığı için öğrenciler okula gitmediğinden dolayı okullarda kırtasiye masrafları neredeyse sıfıra indi. Elektrik tüketimi yüzde 80 azaldı. En önemlisi ise öğrencilerin okullara gitmediği için devletin üzerinde büyük bir külfet olan taşımacılık ücretleri ödenmiyor” diyerek sıraladılar.
Bu yukarıda saydıklarının önemli bir miktar olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Yeni Eğitim Bakanı eski bir maliyeci olduğu için bu işin maliyetini de hesaplayarak herhalde okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini sağlamadı” diyerek sözlerini tamamladılar
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