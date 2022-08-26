"Başkalarının hayatına önem vermeyi bırak kendi hayatına bile önem vermeyen insanların trafikte cirit attığını görmek insanı dehşete düşürüyor”



Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir okuyucumuz geçen gün Vadili Köyü girişinde karşılaştığı görüntü karşısında yaşadığı kızgınlığı bize gönderdiği bir fotoğrafla dile getirdi.

Akşamın alaca karanlığında Lefkoşa’nın kavurucu sıcağından ve kaos trafiğinden çıkıp yorgun argın evine dönen vatandaşımız Vadili yolunda karşılaştığı van tipi aracın resmini çekerek “Önlem mi? O da ne?” notuyla bizimle paylaştı.

Fotoğrafta görülen aracın taşıdığı demirler araçtan nerdeyse bir metre kadar yola taşmış bir kısmının da asfalta süründüğünü belirten vatandaşımız, demirlerin üzerindeki işçinin görevinin de herhalde demirlerin yola savrulmasını engellemek olduğunu sözlerine ekledi.

Vatandaşımız “Belki sürücünün başka bir çaresi yoktu ama bulmak zorundaydı. En azından demirlerin ucuna bir bez bağlayabilirdi. Böylesi görüntülerle karşılaşınca başkalarının hayatına önem vermeyi bırak kendi hayatına bile önem vermeyen insanların trafikte cirit attığını görmek insanı dehşete düşürüyor” dedi



