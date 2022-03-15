Ölümlü kazaya 18 ay hapis

Güzelyurt- Lefke anayolunda yolu yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki Abdullah Keskin’e çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü Hasan Mehmet Yılmaz, 18 ay hapse mahkum edildi



Güzelyurt- Lefke anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası meselesi ile ilgili olarak yargılanan araç sürücüsü Hasan Mehmet Yılmaz’ın aleyhindeki karar dün açıklandı. Yılmaz’a 18 ay hapis cezası verildi.

Kaza, 26 Eylül 2021 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengiz Topel Hastahane Kavşağı üzerinde Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki NH 233 plakalı Toyota marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Lefke’de sakin Abdullah Keskin’e (E-22 TC Öğrenci) aracının sol ön kısmı ile çarpıp yaklaşık 29 metre ileriye doğru savrularak yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç özetle şöyle dedi:

“İddia makamı tarafından aktarılan olgulardan anlaşılıyor ki kaza gece saat 00:05 raddelerinde meydana gelmiştir. Kaza mahallinde hava açık, yol kuru, görüş mesafesi ise takriben 50 metre civarındadır. Bölgede hız tahdidi 65 km olup aydınlatma mevcut olmasına rağmen yeterli değildi. 65 km hız tahdidi olan ve Cengiz Topel Hastanesi'ne dönen kavşağa süratli bir şekilde girerek yola atılan müteveffaya çarpmıştır. Gece geç saatlerde araç başına geçen sanık aydınlatmanın yeterli olmadığını dikkate alarak yola olan dikkatini artırıp süratini indirmesi gerekmekteydi. Sanığın karıştığı kaza mahallinin araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu meskun mahalde gerçekleştiğini de hatırlatmakta yarar vardır. Tüm bu değerlendirmelerimizin sanığa verilecek cezayı ağırlaştıracağını belirtmek isteriz.”

Murat Soytaç, müteveffanın kazanın öncesinde eğlenmek maksadıyla bara eğlenmeye gittiğini, orada karıştığı bir kavga neticesinde tedavi görmek için hastaneye ardından konuyu polisin bilgisine getirmek için polise gitmek maksadıyla yolu karşıya geçerken kazanın gerçekleştiğini belirtti. Soytaç, müteveffanın kanında % 86 mililitre etil alkol tespit edildiğini ve ruh hali itibariyle gergin, endişeli veya korkmuş olmasının da hayatın olağan akışı içerisinde olası olduğuna değindi.

Soytaç, şöyle devam etti: “Gecenin geç saatlerinde alkollü bir vaziyette, gergin, endişeli ve korkmuş olduğunu kabul ettiğimizde müteveffanın yolu karşıdan karşıya geçtiği sırada dikkatinin azaldığını ve yoldaki araçlara yeterince dikkatini veremediğini kabul etmek yanlış bir tespit olmayacaktır. Bu da müteveffanın kazanın gerçekleşmesine katkısı olduğunu göstermektedir ki sanığa verilecek cezanın indirilmesini gerektirmektedir. Müteveffanın içinde bulunduğu koşullar ve ruh hali bu durumdayken yolu karşıdan karşıya geçtiği sırada üzerinde koyu renkli kıyafetler giymekte olduğunu görmekteyiz. Keza olgulara göre kazanın gerçekleştiği sırada sokak aydınlatması mevcut olmasına rağmen yeterli miktarda değildi. Kazanın ardından polis tarafından çekilen olay yerine ait fotoğraflardan kaza mahallinin çok karanlık olduğunu görmekteyiz. Elbette çekilen bu fotoğraflar olay yerindeki aydınlatmaya ilişkin net bir tespitte bulunmamız açısından yeterli olması dahi aydınlatmanın yeterli olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Huzurumuzdaki emarelerden ve fotoğraf albümünde gördüğümüz kadarıyla kazanın gerçekleştiği mahal meskûn mahal olduğunu gibi uzun yıllar Güzelyurt - Lefke anayolu olarak hizmet vermiş trafik akışının her daim olduğu bir bölgedir.

Kararımız da belirtmiş olduğumuz üzere kazanın gerçekleştiği nokta bölgedeki tek devlet Hastanesine dönüşün olduğu kavşağın hemen öncesidir. Böyle önemli ve trafik akışının gece de devam ettiği bir kavşakta gece aydınlatmasının yeterli olmamasının atında yatan sebepleri anlayabilmiş değiliz. Huzurumuzdaki meselede yolun gece vakti aydınlatılmamış olması kazanın gerçekleşmesinde önemli bir etken olduğu çok açıktır. Keza sanık avukatının belirtmiş olduğu üzere kazanın ardından bölgede aydınlatma gerçekleştirilmiş ve bu yönde adım atılmıştır. Temennimiz bu ve benzeri yollarda başka kimseler zarar görmeden bir an önce aydınlatmanın arzu edilen standartlara getirilmesi yönündedir. Buna göre aydınlatmanın yeterli olmadığı bir mahalde müteveffanın üzerinde koyu renkli kıyafet bulunması sanığın müteveffayı görmesini zorlaştırmıştır. Bu da kaza mahallinde kazanın gerçekleşmesine etken iki önemli faktör olarak karşımıza çıkmakta olup ceza takdirinde sanık lehinde değerlendirmeyi uygun buluruz.

Yine olgulardan ve emare 8’den görüyoruz ki müteveffa ani bir şekilde yola atılmış ve sanık kendisine çarpmıştır. Araç ile ilgili hasarı gösteren fotoğrafta da darbenin yandan alındığı görülmektedir ki müteveffanın ani bir şekilde yola atıldığını göstermektedir. Vaktin gece ve aydınlatmanın yetersiz olduğu düşünüldüğünde müteveffanın bu hareketi kazanın oluşumuna etken olup ceza takdirinde sanık lehinde değerlendiririz.”

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