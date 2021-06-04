Okyay Sadıkoğlu, Belediye başkanlığına aday

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde gelecek yıl Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimler için gerek partilerde gerekse bireylerde hareketlenme başladığı belirtilirken bazı belediyeler için adayların olduğu sosyal medyaya yansımış durumda



Ülkemizin değerli iş insanlarından olan MUSİAD Başkanı Okyay Sadıkoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Lefkoşa Türk Belediye başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Okyay Sadıkoğlu’nun hizmet için belediye başkanlığına aday olduğunu dile getirdiği paylaşımda hangi partiden veya bağımsız mı aday olacağını açıklamaması dikkatlerden kaçmadı.

Okyay paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Belediyede siyaset değil Hizmet yapacağız,

Temiz ve yeşil bir çevre ile Hizmet Belediyeciliği.

Yapacak çok işimiz var.

Haziran 2022 Lefkoşa.”

