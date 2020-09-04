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Okullarda sportif etkinlikler başlamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı öğrenci velileri, ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını konusunda bir tedirginliğin hakim olduğunu ancak bazı şeylerde tutarsız uygulamaların olduğunu dile getirerek görüşlerini paylaştılar.

Okullarda sportif etkinlikler başlamalı

Vatandaşlarımız koronavirüse karşı mücadele kapsamında Haziran ayından itibaren gevşetilen önlemler nedeniyle futbol takımlarının özellikle alt yapılarının çatır çatır antrenman yaptığı, ayni şekilde basket gruplarının da antrenman yaptığını ifade ettiler. Ama okullarda bahçede top oynama, basket oynama ve bazı takımların aktivitelerinin yeni eğitim yılında başlamadığını dile getiren vatandaşlarımız, “Yani bahçede, özel antrenmanda temas var, ama okulda yok! Dışta tüm parklar açık ama okul içi ortak kullanım alanı olan parklar kapalı. Bu nasıl bir mantık?” diyerek isyan ettiler.
Birçok ilkokul çocuğunun özellikle takım oyunları konusunda büyük hayalleri olduğunu ancak koronavirüs nedeniyle çocukların hayallerinin de yerle bir olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, okullarda sportif etkinliklerin mutlaka başlaması gerektiğini sözlerine eklediler.  
 
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