Okullarda salgın hastalık paniği

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yeni eğitim yılının başlamasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçerken, sorunların artarak devam ettiği ve bu sorunlardan birinin ise okullardaki salgın hastalık olduğu bildiriliyor.

Bize ulaşan haberlere göre, ülkemizin doğusundan batısına kadar birçok ilkokulda ‘El ayak hastalığı’ olarak tanımlanan bulaşıcı bir hastalığını görüldüğü bu nedenle okullarda panik yaşandığı bildirilmekte.

Aldığımız haberlere göre, ‘El Ayak Hastalığı’ olarak tanımlanan salgın hastalığını vücutta kaşıntı ve sivilceler şeklinde küçük çocuklarda son günlerde artarak görüldüğü ve bu nedenle okul yönetimlerinin bir panik havasında olduğu belirtilmekte.

Özellikle Lefkoşa bölgesinde birçok devlet okulu yanında özel okullarda da görülen bu hastalığın bulaşıcı olduğu için bu hastalığa yakalanan öğrencinin hastalığı geçene kadar okula gönderilmemesi tavsiye edildiği aldığımız bilgiler arasında.