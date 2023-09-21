Okullar açıldı, trafikte işkence başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde pazartesi itibariyle başlayan yeni eğitim yılıyla birlikte şehirlerimizde trafik çilesinin başladığını dile getirdiler.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde pazartesi itibariyle başlayan yeni eğitim yılıyla birlikte şehirlerimizde trafik çilesinin başladığını dile getirdiler.

Vatandaşlar, özellikle Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de sabah saatlerinde okulluna gitmek isteyen öğrencilerin aileleriyle birlikte veya okul otobüsleriyle yollara çıkmasıyla adeta yolların kilitlendiğini, öğle saatlerinde ise derslerin bitişiyle evine dönmek isteyen öğrencilerin ya aileleri tarafından alınması veya okul otobüslerini kullanmasından dolayı adeta trafiğin işkenceye döndüğünü kaydettiler.

Yaz tatili boyunca şehir içinde araç sürerken uzun süreli bekleme yaşamadıklarını söyleyen vatandaşlarımız, ancak dün itibariyle 5 dakikalık mesafeyi 25 dakikada gittiklerini dile getirdiler.

Bu trafikte sorunların çözülmesi için mutlaka sürücülerinde kendi üzerilerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bunların başında park edilmeyecek yerlere park edilmesi geldiğini sözlerine eklediler.

