Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı



Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan Beylerbeyi sakini bir vatandaşımız, dün itibariyle okulların açıldığına dikkat çekerek trafiğin adeta arapsaçına döndüğünü belirterek konuyla ilgili sitemlerini bize gönderdikleri fotoğrafla paylaştı.

Vatandaşımız, özel okulların dün itibariyle yeni eğitim yılına başladığını ancak okulların açılmasıyla birlikte geçmişte olduğu gibi trafikte işkencenin başladığını belirterek “Okulumuz açıldı ve fotoğrafta da görüldüğü gibi bir ucu Beylerbeyinde diğer ucu Ozanköy’de olan trafik işkencesi başladı. 2 kilometrelik yolu 1 saatte gidiyoruz” dedi.

Bu trafik çilesine yıllardır neden bir çözüm bulunamadığını sorgulayan vatandaşımız, “Bu okulun servisi yok mu neden herkes kendi aracıyla çocuğunu almaya gidiyor anlamak mümkün değil” diyerek sitemini dile getirdi.

