Okul harcamaları cep yakıyor

Ülkemizde yeni eğitim yılının açılması için sayılı günler kalırken, okul alışverişine çıkan vatandaşlarımız yüksek fiyatlardan dolay dert yandılar.

Bize ulaştırdıkları bir alışveriş fişiyle sitemlerini paylaşan vatandaşlarımız, özellikle kolejlerde okuyan öğrencilerin kitaplarının çok pahalı olmasından dolayı dert yandılar.

Bize gönderdikleri alışveriş fişinde de görüldüğü gibi kolej kitaplarının 1000 TL’nin üzerinde olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bu kitapları neden devlet kendi dağıtmıyor da öğrenciler almak zorunda kalıyor” diyerek sitem ettiler.

Ufak bir okul alışverişine 1000 TL’nin üzerinde bir harcama yapan kolej öğrencisinin ailesinin diğer çocuklarının okul masraflarını düşündükçe perişan olduklarını dile getiren vatandaşlarımız, Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet etti.