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Öğrencilerin gelişiyle piyasa canlandı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde bulunan üniversitelerimizin yeni eğitim yılına başladığı bugünlerde ders kayıtlarını yapmaya başlayan öğrencilerle birlikte piyasanın oldukça hareketlendiği bildiriliyor.

Öğrencilerin gelişiyle piyasa canlandı
 
Yaz ayları boyunca gerek marketlerin, gerek restoranların gerekse mağazaların yaşamadığı hareketliliğin bugünlerde yaşamaya başladıkları bize gelen bilgiler arasında yer almakta.
Bu arada emlakçıların da yeni gelen öğrencilerden dolayı ev kiralama konusunda oldukça hareketli günler geçirdikleri bize gelen bilgiler arasında yer almakta.
Ancak esas canlılığın süpermarket ve benzeri alışveriş yerlerinde yaşandığının gözle görülür olduğu bildirilirken, bu canlılığın ülkede sebze meyve ve gıda fiyatlarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.  
 
 
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