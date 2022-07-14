Nereye gidiyoruz?



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayı bizlere aktararak ülkede gelinen durumu özetledi.

Vatandaşımız, kendisinin hayvansever biri olduğu için 10 civarından köpek beslediğini ve bu köpekler için hazır mama yerine çeşitli market veya fırınlardan eskimiş kullanılmayan yiyecekleri alarak onları beslediklerini paylaştı.

Bayram öncesinde her zaman köpekler için yiyecek aldığı fırından kendisini arayarak 9 poşet bayatlamış, tarihi geçmiş boğaca, çörek, hellimli, pilavuna, sigara böreği, içli köfte gibi unlu mamuller olan yiyeceklerin hazır olduğunu söylediklerini ifade eden vatandaşımız, bunları almak için fırına gittiği zaman duydukları karşısında bir şok yaşadığını kaydetti.

Vatandaşımız “Ben malzemeleri almak için fırına gittim ve arabamın bağajına 8 poşet malzeme konuldu. Daha ben neden 9 değil de 8 poşet olduğunu sormadan bana ‘Kusura bakma 1 poşetini başka bir müşteri aldı’ dediler. Bende ‘O çok güzel. Demek ki benim gibi köpeklerini besleyenler var’ dedim. Ancak oradaki arkadaş bana ‘Hayır abi köpeklerine almadı. Kendisi alıp bu bayatlamış eskimiş mamulleri, ısıtıp veyahut sütle yumuşatıp yiyor’ dediler.” diyerek aralarında geçen diyalogu bizlerle paylaştı.

Bunun anlamını sorgulayan vatandaşımız “Demek ki insanlarımız artık normal yiyecek alamayacak duruma geldiler. Ya da alım gücü giderek düşen insanlar bu şekilde ucuz ürünlere başvurarak karınlarını doyuruyorlar” diyerek ülkemizin nereye gittiğini sorguladı.

