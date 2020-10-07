Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı çevreci vatandaşlarımız, tüm uyarılara rağmen insanlarımızın kendi kafalarına göre inşaatlar yapmaya devam ettiklerini dile getirerek burada denetim mekanizmasının eksikliğinin yine ortaya çıktığını ifade ettiler.





Bize ulaşan duyarlı çevreci vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi Lefkoşa’da dere yatağının tam kenarında inşaat çalışması yapıldığını vurgulayarak “Nerede denetim, planlama ve çevre politikası“ diyerek isyan ettiler.

“Vatandaş elinden gelse derenin içine ev yapacak. Ama eminiz aynı plak. Şehir planlama onay vermiş, falan filan. Hani nerde doğal hayat için yaşam alanı? Hani sel felaketi için alınan önlem?” diyen çevreci vatandaşlarımız, bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için harekete geçmek için zaman kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdiler.

İlk selli yağmur sonrasında buraya yapılan evin veyahut apartmanın içerisinde sel sularının dolması sonrasında yükselecek feryat figanı duyar gibi olduklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu şekilde dere yatağının ağzına inşaat yapılmasına izin verenlerin mutlaka sorgulanması gerektiğini sözlerine eklediler.

