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“Ne kekik kokusu ne de ormanlık alan kaldı”

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“Ne kekik kokusu ne de ormanlık alan kaldı”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğraflarla adeta isyan ettiler.
Her yerin gün geçtikçe beton ve çöpe boğulduğunu ağaçların katledildiğini doğal bitki örtüsünün kaybolduğunu savunan çevre dostu vatandaşlarımız, doğaya çıktıkları zaman fotoğrafta görüldüğü gibi her tarafta çöp yığınları görmekten kendilerine kusma geldiğini ifade ettiler.
Eskiden doğaya çıktıklarında bir kekik kokusu ile bitkilerin hoş kokusunu aldıklarını söyleyen vatandaşlarımız, şimdilerde ise ne kekik kokusu ne de ormanlık alan kaldığını dile getirdiler.
Artık doğanın yok oluşunu seyretmek yerine önlemler alınmasının şart olduğunu ifade eden çevreci vatandaşlarımız, betonlaşmaya ve çöp kokularına dur demenin zamanının çoktan geldiğini sözlerine eklediler.
 
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