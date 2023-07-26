banner913
banner932
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
20 0
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
13 0
 
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
33 0
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
26 0
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
13 0
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
17 0
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
12 0
banner964

“Ne kekik kokusu ne de ormanlık alan kaldı”

banner476

banner825
“Ne kekik kokusu ne de ormanlık alan kaldı”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğraflarla adeta isyan ettiler.
Her yerin gün geçtikçe beton ve çöpe boğulduğunu ağaçların katledildiğini doğal bitki örtüsünün kaybolduğunu savunan çevre dostu vatandaşlarımız, doğaya çıktıkları zaman fotoğrafta görüldüğü gibi her tarafta çöp yığınları görmekten kendilerine kusma geldiğini ifade ettiler.
Eskiden doğaya çıktıklarında bir kekik kokusu ile bitkilerin hoş kokusunu aldıklarını söyleyen vatandaşlarımız, şimdilerde ise ne kekik kokusu ne de ormanlık alan kaldığını dile getirdiler.
Artık doğanın yok oluşunu seyretmek yerine önlemler alınmasının şart olduğunu ifade eden çevreci vatandaşlarımız, betonlaşmaya ve çöp kokularına dur demenin zamanının çoktan geldiğini sözlerine eklediler.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.