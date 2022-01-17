“Ne kadar fırsatçı oldunuz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün bir küçük alış-veriş için gittiği bir büyük markette yaşadığı olayları paylaşarak sitemlerini dile getirdi.



Vatandaşımız “Genellikle market alışverişimi gündüz yaparım ama zaten sıkılmıştım. Baktım evde süt kalmamış, kahve de bitmek üzere…

Eve yakın büyük markete gittim. Onu da bunu da derken yine de beş altı parça oldu.

Aldığım her şeyin raftaki fiyatına mutlaka bakarım. Kasada ne ödeyeceğimi, önceden üç aşağı beş yukarı hesaplamak gibi bir alışkanlığım vardır.

Kasadayım…

Hesap tam tutmadı. Sesimi çıkarmadım. Ödedim ve fişimi aldım. Marketten çıkmadan kontrol ediyorum.

Buzdolabı poşetinin fiyatı farklı…

Üstelik küçücük basit tomar. Kutu içinde filan da değil…

Kıza itiraz ediyorum. Rafta bu ürün 10.40 yazıyordu kasada 14 TL olmuş. Almıyorum diyorum.

Karşı masadaki adamı işaret ediyor.

- Lütfen oraya müracaat edin, diyor.

Alışveriş arabamı sürerek masaya yaklaşıyorum. Adamın gözü bizde, bizi dinlemiş. Hiçbir şey sormuyor.

Adam son derece pişkin : Yerinden kalkıyor, kasaya gidiyor parayı bana iade ediyor.

Özür dilemesini bekliyorum. HAYIR

( Anlaşıldı, benim gibi itiraz edenler oluyor ki adam orda hazır nazır bekliyor…)

Allah aşkına DENETİM bekliyoruz.

Bu kadar PAHALILIK OLMAZ.

Akşamdan sabaha her şey 4-5 lira ZAM yemiş oluyor.”



