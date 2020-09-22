Ne fiş, ne fatura, suyun tonu 70-120 TL arası

Ülke genelinde yaşanan susuzluk bazı denetimsizlikleri de gün yüzüne çıkardı . Türkiye’den gelen su nedeni ile yıllardır izinli kuyuların denetimleri yapılmıyor.

Susuz kalan vatandaş çözümü fahiş fiyatlarla da olsa, tankerle su çağırmakta bulsa da, su kıtlığı yaşanan bugünlerde tankerlerin nerelerden dolum yaptığı bilinmediği gibi denetlenemiyor da.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde uzun süre sonra yeniden baş gösteren susuzluğu fırsat bilen bazı kişilerin tankerleriyle taşıdıkları suyu ateş pahasına sattıklarını dile getirerek isyanlarını bizlerle paylaştılar.

“Bu adaya su gelmeden önce bu kadar su sıkıntısı çektiğimizi hatırlamıyoruz. Artık rezalet diz boyu. Su tankeri sahipleri evlere suyu 4 ay öncesine kadar 20 TL’ye taşıyordu. Şimdi su krizi çıkınca 70 ile 100 TL arasında taşıyor. Yani fırsatçı bir takım kesim bunlar beğenirsan al diyor” diyen vatandaşlarımız, böyle ahlaksızca bir hareket olamayacağını ifade ettiler.

Öte yandan bu sorunun haftalardır konuşulduğunu belirten vatandaşlarımız İçişleri Bakanı buna bağlı kaymakamlar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı bu duruma müdahale etme zahmetinde bulunmadıklarını vurguladılar.

“Ortada ne hükümet, ne denetim, ne belediye. Ey sayın bakanlarım su kaynakları devlete aittir ama sizler sin da gülle geçsin misali sesinizi dahi çıkaramıyor fırsatçılara prim veriyorsunuz. Unutmayın güneş altında çalışan bir işçinin günlüğü 80 veya 90 TL’dir., 1 ton su 100 TL ne demek bunu kendinize sorun” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

Bu arada geçmişte Mağusa bölgesinde kurulan denizden su arıtma tesisi olduğunu ancak bunun da belediye sayesinde tam kapasite çalışmadığını belirten vatandaşlarımız “Bir de devlet olacağız boşverin devleti daha bunları beceremedik devlet bizim neyimize” diyerek sözlerini tamamladılar.



