banner913
banner932
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
9 0
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
30 0
 
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
12 0
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
45 0
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı
31 0
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
28 0
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
35 0
banner964

“Ne de olsa babasının park yeri herhalde”

banner476

banner825
“Ne de olsa babasının park yeri herhalde”
banner960
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Mağusa’da Tapu Dairesi’nde işlerini halletmek için gittikleri yerin park yerinde karşılaştıkları bu manzarayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.
Vatandaşlarımız, kimsenin park yaparken, başkasının hakkını yememesi gerektiğini dile getirerek, “Gördüğünüz gibi son model bir SUV tarzı araç sahibi Tapu Dairesi park yerinde iki araçlık alanı işgal ederek park yapıp gitmiş” diyerek sitemini sürdürdü.
İki kenardaki araçların düzgün bir şekilde park yapmasına karşın bu araç sahibinin çaprazlama şekilde iki araçlık park yerine park yaptığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Ne de olsa babasının park yeri herhalde. Adam iki araçlık yeri işgal ediyor. Ama bunun gibi sürücülere ehliyet verenlerdedir kabahat” diyerek isyanlarını dile getirdiler.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.