Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Mağusa’da Tapu Dairesi’nde işlerini halletmek için gittikleri yerin park yerinde karşılaştıkları bu manzarayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, kimsenin park yaparken, başkasının hakkını yememesi gerektiğini dile getirerek, “Gördüğünüz gibi son model bir SUV tarzı araç sahibi Tapu Dairesi park yerinde iki araçlık alanı işgal ederek park yapıp gitmiş” diyerek sitemini sürdürdü.

İki kenardaki araçların düzgün bir şekilde park yapmasına karşın bu araç sahibinin çaprazlama şekilde iki araçlık park yerine park yaptığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Ne de olsa babasının park yeri herhalde. Adam iki araçlık yeri işgal ediyor. Ama bunun gibi sürücülere ehliyet verenlerdedir kabahat” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

