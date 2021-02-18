banner583
banner590
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
5 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
27 0
 
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
25 0
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
14 0
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
54 0
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
19 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
830 0
banner529
banner570

Ne arka lambaları belli ne plakası

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, polislerin sürekli olarak denetimler yaptığına dikkat çekerek buna rağmen fotoğraftaki gibi ağır araçların nasıl yollarda olduğunu sorguladılar.

Ne arka lambaları belli ne plakası
banner601
 
Bize ulaşan vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu  kamyonun arkadaki sinyal ve fren  lambaları sanki de yokmuş gibi, hiç görünmüyorlar. Ayni şekilde sol çamurluğu yok ve bu şekilde yollarda her gün cirit atıyor” diyerek sitem ettiler.
Bu aracın geceleyin yolda olduğunu düşünmek bile istemediğini ifade eden duyarlı sürücülerimiz, birilerinin eceli olmadan bu araç ve benzeri araçların sürücüleri başta olmak üzere cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.