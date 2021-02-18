Ne arka lambaları belli ne plakası

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, polislerin sürekli olarak denetimler yaptığına dikkat çekerek buna rağmen fotoğraftaki gibi ağır araçların nasıl yollarda olduğunu sorguladılar.



Bize ulaşan vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu kamyonun arkadaki sinyal ve fren lambaları sanki de yokmuş gibi, hiç görünmüyorlar. Ayni şekilde sol çamurluğu yok ve bu şekilde yollarda her gün cirit atıyor” diyerek sitem ettiler.

Bu aracın geceleyin yolda olduğunu düşünmek bile istemediğini ifade eden duyarlı sürücülerimiz, birilerinin eceli olmadan bu araç ve benzeri araçların sürücüleri başta olmak üzere cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.



