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Naylon poşetler tamamen piyasadan kalkmalı

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Naylon poşetler tamamen piyasadan kalkmalı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, ülkemizde yaşanan çevre kirliliğinin en büyük nedenin ülkemizde kullanılan naylon poşetler olduğunu ifade ederek, bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.
Özellikle marketlerde en ufak bir alışverişte dahi kullanılan naylon poşetlerin daha sonra ya çöpe ya da çevreye bırakıldığını ve bu nedenle her tarafın naylon poşetlerle dolduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu poşetlerin artık piyasadan kalkması gerektiğini vurguladılar.
Avrupa ülkelerinde özellikle marketlerde naylon poşet kullanımının ücretle olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bu uygulama sayesinde insanlar alışverişe çıkarken yanlarında alışveriş çantalarını da alıyorlar. Böylece naylon poşet kullanımı da en aza inmiş oluyor” diye konuştular.
Ülkemizde de bu uygulamanın birkaç yıl önce hayata geçmesine rağmen naylon poşetlerden alınan ücretlerin düşük olması nedeniyle alış-veriş yapanların alış-veriş çantası yerine naylon poşetleri kullanmaya devam ettiğini belirten vatandaşlarımız, doğanın korunmasının önceliklerimiz arasında olması gerektiğini sözlerine eklediler.
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