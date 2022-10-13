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Naylon poşetler tamamen piyasadan kalkmalı

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Doğanın korunmasının önceliklerimiz arasında olması gerekiyor

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Naylon poşetler tamamen piyasadan kalkmalı
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, ülkemizde yaşanan çevre kirliliğinin en büyük nedenin ülkemizde kullanılan naylon poşetler olduğunu ifade ederek, bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.
Ülkemizde naylon poşet kullanımının 2-3 yıl önce poşet başına 25 kuruş olarak satılmaya başlanması ile bir nebze naylon poşet kullanımının o günlerde azaldığını belirten çevreci vatandaşlarımız ancak bunun şu an için komik bir rakam olduğunu belirttiler.
Özellikle marketlerde en ufak bir alışverişte dahi kullanılan naylon poşetlerin daha sonra ya çöpe ya da çevreye bırakıldığını ve bu nedenle her tarafın naylon poşetlerle dolduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu poşetlerin artık piyasadan kalkması gerektiğini vurguladılar.
Avrupa ülkelerinde özellikle marketlerde naylon poşet kullanımının önemli bir ücretle olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bu uygulama sayesinde insanlar alışverişe çıkarken yanlarında alışveriş çantalarını da alıyorlar. Böylece naylon poşet kullanımı da en aza inmiş oluyor” diye konuştular.
Ülkemizde de bu uygulamanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, doğanın korunmasının önceliklerimiz arasında olması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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