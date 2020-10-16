Naylon poşetler tamamen piyasadan kalkmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, ülkemizde yaşanan çevre kirliliğinin en büyük nedenin ülkemizde kullanılan naylon poşetler olduğunu ifade ederek, bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.



Özellikle marketlerde en ufak bir alışverişte dahi kullanılan naylon poşetlerin daha sonra ya çöpe ya da çevreye bırakıldığını ve bu nedenle her tarafın naylon poşetlerle dolduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu poşetlerin artık piyasadan kalkması gerektiğini vurguladılar.

Avrupa ülkelerinde özellikle marketlerde naylon poşet kullanımının neredeyse kalktığını söyleyen vatandaşlarımız “Bu uygulama sayesinde insanlar alışverişe çıkarken yanlarında alışveriş çantalarını da alıyorlar. Böylece naylon poşet kullanımı da en aza inmiş oluyor” diye konuştular.

Ülkemizde de bu uygulamanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, doğanın korunmasının önceliklerimiz arasında olması gerektiğini sözlerine eklediler.

Vatandaşlarımız, marketler başta olmak üzere alış-veriş yerlerinde naylon poşet kullanımının ücretlendirildiğini ancak yine de insanımızın bu konuda eski alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlandığını bu nedenle çevrede naylon kirliliğinin sürdüğünü savundular.



