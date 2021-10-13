Naylon poşet uygulaması tamamen bitmeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde vatandaşların her şeyden kesmelerine karşın yemelerinden kesmediğini ve bu nedenle de alışverişe yöneldiğini kaydettiler.



Alışverişlerde marketlerin müşterilerine sürekli olarak naylon poşetler verdiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, bu naylon poşetlerin ise çöpe gittiğinde rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldığını ifade ettiler.

Bu konuda Çevre Bakanlığı’nın bir çalışma başlatarak marketlerin naylon poşet kullanmalarını tamamen yasaklaması gerektiğini ifade eden çevreci vatandaşlarımız, kuşe kağıtlarda alışverişin teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Büyük naylon poşetlerin marketlerde parayla satıldığını ancak mağazalarda halen daha naylon poşetlerin kullanılmaya devam edildiğine dikkat çeken çevreci vatandaşlarımız, “Bu mağazalarda naylon poşetler yerine müşterilere alış-veriş çantaları cüzü fiyata satılarak bu çantaların kullanılması teşvik edilmelidir” diyerek sözlerini tamamladılar.

