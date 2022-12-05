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“Nasıl bu kadar duyarsız bir toplum olduk?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir yaşlı Mağusa sakini vatandaşımız, toplumumuzun her geçen gün biraz daha çevresine karşı duyarsı hale geldiğini ifade ederek bu konudaki görüşlerini gönderdiği bir fotoğrafla bizlerle paylaştı

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“Nasıl bu kadar duyarsız bir toplum olduk?”

Fotoğrafta görülen yerin Mağusa Kaleiçi bölgesinde Namık Kemal Meydanı’nın bulunduğu yer olduğunu söyleyen vatandaşımız “Bu fotoğrafı geçtiğimiz Cuma günü çektim. Fotoğrafta da görüldüğü gibi belediye tarafından konulan ve içlerine çiçek ekilen tahta toprak kaplar birileri tarafından veyahut bir sürücü tarafından çarpılarak yola devrildi. Üzerinden belki de 1 saatten fazla veyahut 12 saatten fazla zaman geçmesine karşın kimse bu kapları kaldırıp yerine koyma zahmetinde bulunmadı” diyerek sitem etti.
Herşeyin yerel kuruluş veyahut devletten beklememek gerektiğini ifade eden vatandaşımız, bu toprak dolu kapların yerine düzeltilmesini oradaki işyeri sahibinin neden yapmadığını veyahut neden oradan geçen birilerinin kaldırmadığını sorguladı.
“Nasıl bu kadar duyarsız bir toplum olduk. Eskiden toplum olarak birbirimize yardım etmekten ne kadar zevk alırdık. Şimdi ise değil yardım etmek bir birilerinin kuyusunu kazan insanlar olduk” diyen yaşlı vatandaşımız bu duyarsızlığa anlam veremediğini sözlerine ekledi.
 
 
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