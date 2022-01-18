banner762
banner753
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
13 0
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
11 0
 
Havaalanı, Türkiye'nin iç hatlarına mı alınacak?
Havaalanı, Türkiye'nin iç hatlarına mı alınacak?
39 0
Hastalar tepkili
Hastalar tepkili
16 0
İlk finalist Koop
İlk finalist Koop
9 0
Neden bazı kişilerin Covid-19’u hafif atlattığı belli oldu
Neden bazı kişilerin Covid-19’u hafif atlattığı belli oldu
342 0
37 0
banner661

Narenciyede rekolte çok aşağıda

banner476

banner714
Narenciyede rekolte çok aşağıda
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini narenciye üreticileri, ülkemizin önemli ihracat ürünlerinden olan ve geçmiş yıllarda üreticisine güzel gelir getiren narenciyede bu yıl rekoltenin gerilerde olduğunu dile getirerek sıkıntılarını paylaştılar.
Geçtiğimiz yılki rekoltenin neredeyse yarısının ancak bulunduğunu ifade eden narenciye üreticileri, “Geçen yıl narenciyecinin ihracatta pazar bulmakta zaman zaman sıkıntı yaşamasına karşın bu yıl sıkıntı olmayacağını tahmin ediyoruz. Ancak rekolte geçtiğimiz yıla göre aşağıda” dediler.
Rekoltenin düşük olmasındaki en büyük nedenin 2021 yılının büyük bölümünün kurak geçmesi olduğunu savunan narenciye üreticileri, ülkemizde bu yıl kış aylarının bereketli olduğunu ancak ilkbahar ve yaz aylarının önemli olduğunun altını çizdiler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.