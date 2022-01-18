Narenciyede rekolte çok aşağıda





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini narenciye üreticileri, ülkemizin önemli ihracat ürünlerinden olan ve geçmiş yıllarda üreticisine güzel gelir getiren narenciyede bu yıl rekoltenin gerilerde olduğunu dile getirerek sıkıntılarını paylaştılar.

Geçtiğimiz yılki rekoltenin neredeyse yarısının ancak bulunduğunu ifade eden narenciye üreticileri, “Geçen yıl narenciyecinin ihracatta pazar bulmakta zaman zaman sıkıntı yaşamasına karşın bu yıl sıkıntı olmayacağını tahmin ediyoruz. Ancak rekolte geçtiğimiz yıla göre aşağıda” dediler.

Rekoltenin düşük olmasındaki en büyük nedenin 2021 yılının büyük bölümünün kurak geçmesi olduğunu savunan narenciye üreticileri, ülkemizde bu yıl kış aylarının bereketli olduğunu ancak ilkbahar ve yaz aylarının önemli olduğunun altını çizdiler.

