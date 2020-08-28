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Nar üreticileri Tarım Bakanlığı’na ateş püskürdü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı nar üreticileri dün yine sayfamızda dile getirdiğimiz ova farelerinin yaptığı zararlarla ilgili haberi görmeleri üzerine bize ulaşarak isyanlarını dile getirdiler.

Nar üreticileri Tarım Bakanlığı’na ateş püskürdü

Gazetemize ulaşan nar üreticileri Tarım Bakanlığı’na ateş püskürdüler. Bu yıl ülkemizde oldukça fazla olan ova farelerinden el aman çektiklerini bunu uzun süredir Tarım Bakanlığı ile istişare ettiklerini ancak fare ilaçlarının zamanında dağıtılmadığı için nar bahçelerinin fareler tarafından talan edildiğini vurguladılar.
Farelerin ağaçlarında neredeyse nar bırakmadığını belirten vatandaşlarımız “Güzelyurt bölgesinde dönümlerce nar ağacımızın üzerlerinden toplayabileceğimiz nar nerdeyse kalmadı. Çünkü bu farelerin ürememesi ve aç kalmaması için zamanında fare ilaçlarının doğaya bırakılmamasından dolayı bunlar oldu” diyerek sitem ettiler.
Birçok üreticinin Nar bahçesinde hasat yapmaya hazırlandığını ancak farelerin olgunlaşan narları kemirerek kullanılamaz hale getirdiğini belirten üreticiler bu zararlarının kimin tarafından karşılanacağını sorguladılar.
 
 
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