Nar üreticileri ova farelerinden illallah çekiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesinden bazı üreticilerimiz geçtiğimiz yıl yaşadıkları ova fareleri sorununu bu yıl yine yaşamaya başladıklarını ifade ederek sorunlarını bizlerle paylaşarak yetkililere sitemlerini aktardılar.



Güzelyurt ve Lefke bölgesinde gerek nar bahçelerinde gerekse narenciye bahçelerinde adeta bir fare istilası yaşandığını dile getiren üreticilerimiz, geçtiğimiz yıl yine ürünlerine dadanan ova fareleri nedeniyle neredeyse hiç ürün hasat edemediklerini söylediler.

Bu yıl daha narlarının yeni yeni büyümeye başlamasına karşın farelerin zarar vermeye başladığını aktaran üreticiler, konuyla ilgili Tarım Dairesi yetkililerine bilgi verdiklerini ancak bugüne kadar hiçbir gelişme yaşanmadığını belirttiler.

Özellikle nar bahçelerini mesken tutan ova fareleriyle mücadele konusunda bölgede toplu bir mücadele yapılması gerektiğini söyleyen üreticiler bu konuda da Tarım Dairesi’nden destek beklediklerini ancak ses seda çıkmadığını sözlerine eklediler.

