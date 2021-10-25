Mutfakta yangın büyüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, son zamanlarda kazançlarıyla giderlerinin arasında farkın açılmaya başladığını belirterek bu şekilde giderse ülkede yeni krizlerin kaçınılmaz olduğunu söylediler.



Özellikle özel sektör çalışanlarının aldıkları maaşlarla mutfak masraflarını karşılamakta zorlandıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu nedenle sürekli olarak kredi kartlarıyla alış-verişe yöneldiklerini ve bu nedenle borç yüklerinin büyüdüğünü kaydettiler.

Bu gidişatın ilerleyen zamanlarda 2000’li yıllarda yaşanan bankalar krizi gibi bir krizi yaşatacağı ihtimalini güçlendirdiği iddia eden vatandaşlarımız, devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini belirttiler.

Mutfakta kullanılan birçok sebzenin fiyatının el yaktığını ifade eden vatandaşlarımız, bir somun ekmeğin 3 TL olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Dün marketten alış-veriş yaparken salatada kullanmak için bir bağ kolyandro almak istedik. Ancak fiyatını görünce bir adım geri attık. Zira bir bağ kolyandro 4,25 TL’ye satılıyor” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

