MS hastaları ilaçsız mı kalacak?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız bize gönderdiği iki ilaç kutusu fotoğrafıyla arkadaşlarının yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Vatandaşımız fotoğrafta görülen bu iki ilacın MS hastalarının sürekli kullandığı ilaçlar olduğunu belirterek “Şu anda KKTC devletinde ve özel eczanelerinde yok. Ne zaman geleceği belli değil” diyerek yaşanan sıkıntıyı aktardı.

Bu ilaçların fiyatının biraz yüksek olduğunu belirterek 15-20 bin TL civarında olduğunu ifade eden vatandaşımız “Bu ilaçlar için kurul onayı ile ya devlet eczanesinden hasta ilaçlarını alabiliyor. Ya da özel eczaneden alıp parasını daha sonra devletten alabiliyordu” diye konuştu.

Bu iki İlacı hastaların alması ve hergün içmesinin zorunlu olduğunu ifade eden vatandaşımız MS hastalarının önümüzdeki süreçte ne yapacaklarını bilemediğini sözlerine ekledi.