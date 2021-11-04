Motorlu paket servisçiler tehlike saçıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde paket servisi işinde çalışan bazı motosiklet sürücülerinin yoğun trafiğin olduğu noktalarda yaptıkları nedeniyle sürücülerden tepki çektikleri bildirilmekte.

Paket servisi yapan motor sürücülerinin gerek trafik ışıklarında gerekse trafiğin yoğun olduğu saatlerde çok hatalı sürüşler yaptıklarını belirten bazı duyalı vatandaşlarımız, bazen çift şeritli yolda orta çizgiden ilerlemeye kalktıklarını, bazen ise önündeki aracı soldan dolaşmaya kalktıklarını ve bu nedenle de kazayla burun buruna kaldıklarını ifade ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız “Paket servisi yapan motor sürücülerine biri sōylesin. İki şeritli yolda, ortadan gitmeleri çok sakıncalı. Ìki araç arasında sıkışmaları an meselesi. Ya da önündeki aracı soldan geçmeye çalışmaları sırasında o araç sürücüsünün de sola dönmeye çalışması nedeniyle kaza yapmaları yine an meselesi” diyerek bu motorlu paketçilerin eğitim almaları, dikkatli olmaları ve ayrıca da denetlenmelerinin şart olduğunu sözlerine eklediler...

