banner583
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
3 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
89 0
 
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
53 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
45 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
33 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
35 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
20 0
banner661
banner726

Motorlu paket servisçiler tehlike saçıyor

banner476

banner714
Motorlu paket servisçiler tehlike saçıyor
banner721
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde paket servisi işinde çalışan bazı motosiklet sürücülerinin yoğun trafiğin olduğu noktalarda yaptıkları nedeniyle sürücülerden tepki çektikleri bildirilmekte.
Paket servisi yapan motor sürücülerinin gerek trafik ışıklarında gerekse trafiğin yoğun olduğu saatlerde çok hatalı sürüşler yaptıklarını belirten bazı duyalı vatandaşlarımız, bazen çift şeritli yolda orta çizgiden ilerlemeye kalktıklarını, bazen ise önündeki aracı soldan dolaşmaya kalktıklarını ve bu nedenle de kazayla burun buruna kaldıklarını ifade ettiler.
Duyarlı vatandaşlarımız “Paket servisi yapan motor sürücülerine biri sōylesin. İki şeritli yolda, ortadan gitmeleri çok sakıncalı. Ìki araç arasında sıkışmaları an meselesi. Ya da önündeki aracı soldan geçmeye çalışmaları sırasında o araç sürücüsünün de sola dönmeye çalışması nedeniyle kaza yapmaları yine an meselesi” diyerek bu motorlu paketçilerin eğitim almaları, dikkatli olmaları ve ayrıca da denetlenmelerinin şart olduğunu sözlerine eklediler...
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.