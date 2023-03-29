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Molozlar neden yol kenarlarına bırakılıyor?

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Molozlar neden yol kenarlarına bırakılıyor?
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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde her yerden çöplerin ve molozların fışkırdığını belirterek özellikle şehir içlerinde moloz yığınlarının hiç hoş görüntüler olmadığını ifade ederek sitemlerini dile getirdiler.
Büyük yerleşim yerlerinin bir toplumun aynası olduğunu ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız “Resimde gördüğünüz molozlar Mağusa’nın hızla gelişen bölgelerinden Ayluka bölgesinde bir mahalle arasında yol kenarına bırakılan ev tamiratından çıkan molozlardır. Bu molozlar neden bir konteynere veyahut bir kamyonet kaşasına konulmadı, anlamıyoruz” dediler.
Ülkede her yerin bu durumda olduğunu ancak bunun önüne geçmenin kolay bir yolu olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Eğer bir yasa yapılıp, çöp ve molozları çevreye bırakanlara ağır cezalar verilecek olunursa bu sorunun önüne geçileceğine inanıyoruz” diyerek yetkilileri bu konuda adım atmaya davet ettiler.
 
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