“Moloz ve çöplerin yeri çevre değil”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini çevreci vatandaşlarımız, sürekli uyarılara, telkinlere rağmen insanların çevresine ve yaşadığı yeri saygısızca kirletmeye devam ettiğini dile getirerek bu konuda gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini aktardılar.

Mağusa’nın yerleşimi fazla olan bir bölgesi olan Baykal bölgesinde çekilmiş olan bu fotoğrafta görüldüğü gibi boşta olan bir binanın etrafı çöplüğe döndüğünü ifade eden çevreci vatandaşlarımız “Herhalde bu bölgede kalan vatandaşlar evlerindeki çöpleri ve molozları çöp konteynerine koymaya üşendikleri için bu şekilde çevreye bırakıyorlar” dediler.

Ancak bu durumun hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliği yarattığını söyleyen vatandaşlarımız “Ayrıca hava sıcaklıklarının yükseldiği bugünlerde bu şekilde çevre bırakılan molozlar ve çöpler sineklere adeta davetiye çıkarmakta. Ancak bunu düşünen yok herhalde” diyerek sitem ettiler.

