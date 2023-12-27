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Meyhaneler yeni yıl öncesi bayram yaptı

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Meyhaneler yeni yıl öncesi bayram yaptı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, 2023’ü uğurlamaya hazırlandığımız bugünlerde gerek devlet kurumları gerekse özel sektörde çalışanlar olsun yeni yıl öncesi iş arkadaşlarıyla birlikte yemekler organize ederek bir yılın yorgunluğunu atmaya devam ediyor.
Ülkemizin dört bir yanındaki meyhane, restoran, bar ve cafelerde toplanan çalışanların ya bir öğle yemeği ile bir araya gelerek güzel saatler geçirdikleri veya akşam saatlerinde bir araya gelerek eğlenceli saatler geçirdikleri kaydediliyor.
Özellikle Aralık ayının ilk haftasından sonra birçok meyhanenin neredeyse her günü full dolulukla kapattıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunurken, bazı mekanların verdikleri hizmetlere karşılık aldıkları parayı hak ettikleri, bazılarının ise müşterilerin şikayetini duyduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 
 
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