Metehan’da Çin işkencesi gibi sıra

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün sabahleyin saat 10.00 civarında Metehan Sınır Kapısı’nı kullanarak Güney’e geçmek istediklerini ancak güneyden kuzeye neredeyse 1 kilometrelik bir kuyruk oluştuğu için geçmekten vazgeçtiklerini dile getirerek bu yoğunluğun sebebi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.







Kendisinin edindiği bilgiye göre, Güney Kıbrıs’ta kontrol noktasında oldukça geniş kapsamlı bir inceleme yapılması nedeniyle geçişlerde aksama yaşandığını söyleyen sürücü vatandaşımız “Bu geniş kapsamlı incelemenin sebebi ise geçtiğimiz günlerde bazı Rumların sahte PCR raporuyla Akyar Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmak istemesi sonrası yakayı ele vermeleridir” dedi.

Ancak bu şekilde saatlerce kuyrukta araçlarıyla beklemenin oldukça kötü bir durum olduğunu ifade eden vatandaşımız, sıcak havada araç içinde beklemenin adeta işkence çekmek anlamına geldiğini vurguladı.

Her iki tarafın PCR testleri konusunda bir işbirliği yaparak geçiş yapacak kişilere kolaylık sağlaması gerektiğini ifade eden vatandaşımız, “İnsanlara işkence çektirmekten zevk alıyorlar herhalde. Ancak bir gün isyan çıkarsa, ne kapılar kalacak ne de sınırlar” diyerek sözlerini tamamladı.



