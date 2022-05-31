Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mesarya bölgesi çiftçileri Alaniçi’li bir hayvancı olan Ali Osman Can isimli vatandaşımızın bir süreden beridir Mesarya bölgesinde ekimini yaptığı ayçiçek tarlasından bazı fotoğrafları bizlerle paylaşarak düşüncelerini paylaştılar.

Ali Osman Can isimli hayvancının yaklaşık 5 yıldan beridir Mesarya bölgesinde ekimini yaptığı ayçiçeklerinin bu yıl yine çiçek açtığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Burası ne Trakya ne de Ukrayna'dır Meserga’nın tam göbeğidir. Kuraklığa rağmen ayçiçeklerimizin durumu. Tarım Bakanlığı’na duyurulur” diye konuştular.

Bu ayçiçeklerinin hayvan yeminde küsbe yapımı için kullanıldığını belirten vatandaşlarımız, “Demek ki istedikten sonra ülkemizde de birçok bitki yetiştirilebiliyor. Bu konuda yetkililerin üreticileri teşvik etmesi bizce yeterli olacaktır” diyerek sözlerini tamamladılar.

