banner762
banner815
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
9 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
20 0
 
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
93 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
40 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
banner797
banner794

Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı

banner476

banner825
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mesarya bölgesi çiftçileri Alaniçi’li bir hayvancı olan Ali Osman Can isimli vatandaşımızın bir süreden beridir Mesarya bölgesinde ekimini yaptığı ayçiçek tarlasından bazı fotoğrafları bizlerle paylaşarak düşüncelerini paylaştılar.
Ali Osman Can isimli hayvancının yaklaşık 5 yıldan beridir Mesarya bölgesinde ekimini yaptığı ayçiçeklerinin bu yıl yine çiçek açtığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Burası ne Trakya ne de Ukrayna'dır Meserga’nın tam göbeğidir. Kuraklığa rağmen ayçiçeklerimizin durumu. Tarım Bakanlığı’na duyurulur” diye konuştular.
Bu ayçiçeklerinin hayvan yeminde küsbe yapımı için kullanıldığını belirten vatandaşlarımız, “Demek ki istedikten sonra ülkemizde de birçok bitki yetiştirilebiliyor. Bu konuda yetkililerin üreticileri teşvik etmesi bizce yeterli olacaktır” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.