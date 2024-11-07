Mesajınız Var !

Sn. Ersin Tatar, Kırgızistan’da yapılan TDT Zirvesi toplantısında sayın Erdoğan’ın yapmış olduğu KKTC’ye tam üyelik konusu inşallah kısa zamanda uygulamaya konar. Zira Türkün Türkten başka dostu yok…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, deneyimli bir siyasetçi ve Dışişleri Bakanı olarak ABD’nin yeni başkanı Trump olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgemiz açısından savaş tamtamları çalmaya devam etmez inşallah…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, birçok ortaokulda haftanın 2 günü olan öğleden sonraları yapılmıyor. Bunun sebebi de Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın yaptığı grevler. Acaba bu ne kadar böyle devam edecek?



Sn. Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nin Yen Doğan Unitesi’nde yaşanan skandal sonrasında dün itibariyle 3 çocuğun daha taburcu olması çok güzel bir haber. İnşallah kalıcı sağlık sorunları yaşamazlar…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, dün Gönyeli Belediyesi olarak düzenlediğiniz kan bağışı kampanyasında siz de kan bağışı yaparak duyarlılığınızı göstermişsiniz. Halktan takdir almaya devam ediyorsunuz…



Sn. Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun 90. Kuruluş yıldönümü kutlamalarına KTFF olarak herhalde davet almışsınızdır. Keşke bu davete katılım gösterseydiniz. Zira uluslararası etkinliklerde görünür olmak şart…

