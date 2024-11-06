Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak sanki de kilitlenmiş gibisiniz. Meclisin 35 gündür yeni yasama dönemine başlamasına rağmen çalışmalarına henüz başlayamaması bunun en büyük göstergesi gibi…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak her av sezonu öncesinde av ruhsatını yenileyemeyenler için Cumartesi günü Kaymakamlıkları açık tutuyor olmasına rağmen bu yıl bunu yapmamışsınız. Acaba bunun sebebi nedir?

Sn. Özdemir Berova, Ekim ayı hayat pahalılığı oranı da % 3,22 olarak açıklandı. Yani yıllık enflasyon % 69’u geçti. Yıl sonu itibariyle bu rakam % 75 olacak herhalde. Allah size kolaylık versin…

Sn. Halil Kasım, aldığımız bilgilere göre Serdarlı sakini belediyeniz çalışanı bir vatandaşımız yılan sokması hastanelik olmuş. Acaba durumu iyiye gidiyor mu?

Sn. Ahmet Latif, av tutkunu bir belediye başkanı olmanızla biliniyorsunuz. Acaba sezonun ilk haftası kısmetinizde ne vardı? Herhalde tavşan bulmuşsunuzdur…

Sn. Hüseyin Karavezirler, takımınız Cihangir 6 maçlık kazanma serisini yapan ilk takım olunca liderliğe de oturdu. Sezon sonunda da bu tabloyu görmeniz dileğiyle. Bol şanslar…