banner913
banner932
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
22 0
8 mi 9 mu kavgası
8 mi 9 mu kavgası
20 0
 
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
39 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
26 0
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
19 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
31 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
64 0
banner1059

Mesajınız var

banner1020

banner1045
Mesajınız var
banner971

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak sanki de kilitlenmiş gibisiniz. Meclisin 35 gündür yeni yasama dönemine başlamasına rağmen çalışmalarına henüz başlayamaması bunun en büyük göstergesi gibi…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak her av sezonu öncesinde av ruhsatını yenileyemeyenler için Cumartesi günü Kaymakamlıkları açık tutuyor olmasına rağmen bu yıl bunu yapmamışsınız. Acaba bunun sebebi nedir?

Sn. Özdemir Berova, Ekim ayı hayat pahalılığı oranı da % 3,22 olarak açıklandı. Yani yıllık enflasyon % 69’u geçti. Yıl sonu itibariyle bu rakam % 75 olacak herhalde. Allah size kolaylık versin…

Sn. Halil Kasım, aldığımız bilgilere göre Serdarlı sakini belediyeniz çalışanı bir vatandaşımız yılan sokması hastanelik olmuş. Acaba durumu iyiye gidiyor mu?

Sn. Ahmet Latif, av tutkunu bir belediye başkanı olmanızla biliniyorsunuz. Acaba sezonun ilk haftası kısmetinizde ne vardı? Herhalde tavşan bulmuşsunuzdur…

Sn. Hüseyin Karavezirler, takımınız Cihangir 6 maçlık kazanma serisini yapan ilk takım olunca liderliğe de oturdu. Sezon sonunda da bu tabloyu görmeniz dileğiyle. Bol şanslar…

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.