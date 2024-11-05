Mesajınız Var !

Sn. Ünal Üstel, dünkü Meclis Genel Kurulu’nu sizin partinizin seçtiği ziya Öztürkler’in açması beklenirken, CTP milletvekili ve başkan yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin açmaya çalışması kaosu ikiye katladı. Bu için sonu iyi yönde ilerlemiyor sanki…



Sn. Hakan Dinçyürek, Tıp-İş Sağlık Bakanı olarak kendilerine kulak vermediğinizi iddia ederek bu işin sonunda Sağlık sisteminin çökeceğini iddia ediyor. Anlaşılan sağlıkta işler iyiye gitmiyor…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye’de yaptığınız görüşmeler sonucunda ilkemiz çalışma yaşamına fayda sağlayacak ne gibi uygulamalarla adaya döndünüz merak konusu…



Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi’ne bağlı zabıta memurlarına karşı yapılan saldırı sonrasında gereken cezai işlemin yapılması için polise gidilmesi çok yerinde. Artık ülkede bazı şeylerin değişmesi şart…



Sn. Mustafa Sütçü, Spor Dairesi olarak organize ettiğiniz ve Girne Antik Liman’da yapılan 22. Dr. Fazıl Küçük Oyunları oldukça güzel çekişmelere sahne olmuş. Ancak bu oyunların uluslararası kapsamdan bölgesel bir kapsaman dönüşmemesi gerekiyor…



Sn. Mehmet Eziç, hayırlı yaşlar diliyoruz. Maşallah yaşınıza göre oldukça genç durmanızın sebebi nedir acaba? Bu arada Galatasaray - Tottenham maçı için bir tahmininiz var mı?



