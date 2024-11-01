Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Türkiye ile yapılan Mali ve İktisadi İşbirliği protokolü kapsamında 8,5 milyar TL’lik bir katkı için anlaşmaya varmanız çok güzel. Ancak yıl sonu bütçe açığı daha da büyük olacak gibi…

Sn. Dursun Oğuz, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yaka kamerası kullanmaya başlamış. Bu uygulama inşallah tüm bölgelere de yayılır…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, okulların açılmasının üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine karşın halen birçok okulda inşaatlar sürüyor. Bu durum dersleri de aksatıyormuş. Artık buna bir son vermek şart diye düşünüyoruz…

Sn. Mustafa Naimoğluları, sizin açıklamanızda Mavi Dil hastalığının 90 işletme görüldüğünü söylemiştiniz. Ancak durum çok daha vahimmiş. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre 133 işletmede hastalık görülmüş.

Sn. Osman Cook, aralık ayında yapılacak olan Avcılık Federasyonu Genel Kurulu için başkanlığa talipler açıklanmaya başlanmış. Herhalde bu defa siz aday olmayacaksınız…

Sn. İbrahim Özsoy, yıllardır düzenlemiş olduğu Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nı bu yıl da başarıyla tamamlamışsınız. Allah daha nicelerini yapmayı nasip etsin diyelim…