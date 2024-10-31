Mesajınız Var !

Sn. Ersin Tatar, 22’nci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nde yine coşmuşsunuz. Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen temsilcilerine yönelik yaptığınız açılış konuşması dikkat çekiciydi. Umarız bu kongre artık Türk Devletleri için tanınmamızın yolunu açar…



Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak yeni açılımlar yapmanız şart. Gördüğümüz kadarıyla başta maaşlar olmak üzere çeşitli giderlerden dolay bütçe açığı beklenenin çok üzerine çıkmış. Allah kolaylık versin…



Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı ile Hayvancılar Birliği’nin dün yapılan toplantısında hayvancıların taleplerini dinlediniz. Herhalde elde kalan hayvanların tüketilmesi için bir talepleri olmuştur diye düşünüyoruz…



Sn. Fehmi Oktay, dün sabah katıldığınız bir radyo programında yaptığınız değerlendirmede Ekim ayının oldukça kurak geçtiğini ve Kasım ayının da pek beklentileri karşılayacağını ifade ettiniz. Umarız dediğiniz olmaz zira ormanlarımız kurumaya başladı…



Sn. Güven Bengihan, Yenidoğan Ünitesi’nde yaşanan talihsiz olayın tüm hemşirelere mal edilemeyeceğini söylediniz. Ama siz de biliyorsunuz ki kurunun yanında yaş da yanar…



Sn. Mehmet Tatar, takımınız Çetinkaya sezona kötü bir başlangıç yapması sonrasında son 3 haftayı galibiyetle kapatarak yukarıya tırmanışa geçti. İnşallah özlenen Efsane Çetinkaya geliyordur…



