Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan skandal bebek ölümü olayı ile ilgili yaptığınız açıklamada ‘kim olursa olsun, hatalı kim varsa gözyaşına bakmayacağınızı’ açıkladınız. Ancak şu ana kadar kimse görevden alınmış değil…

Sn. Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan skandal olayla ilgili kamuoyunda çelişkili bilgiler yer alıyor. Son gelen bilgiler arasında Acil Durum Hastanesi’nde gaz kaçağı olduğu ve bunun aylardır devam ettiği yönünde…

Sn. Sunat Atun, dün Ziya Öztürkler Başkanlığı’nda açılan Meclis Genel Kurulu’nda yaptığınız konuşmada CTP’ye Meclis Başkan Yardımcılığı için aday göstermeleri adına 1 hafta süre tanımanıza karşın CTP bu çağrınıza olumsuz yanıt verdi. Bundan sonrası için ne olacak?

Sn. Tufan Erhürman, parti olarak Meclis’te yeni bir seçim yapılmadan Meclis’e dönmeyeceğinizi açıkladınız. Yani günün sonunda Meclis’ten çekilecek misiniz?

Sn. Katip Demir, bölgenizde bulunan bazı çöplük alanların sürekli yakılması bölge halkını bıktırmış. Belediye olarak bu çöplük alanları yakanları tespit edip ceza kesmeyi ne zaman yapacaksınız diye soruyorlar.

Sn. Aytaç Karavezirler, geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan hakem darp olayı sonrasında hakemlerin boykot kararı alması sonrasında ertelenen maçların bugün oynanması kararı için Federasyon kulüplere hiç danışmadı mı? Bu karar bazı kulüplere büyük haksızlık gibi.