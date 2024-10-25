Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak yeni Meclis Başkanını Ziya Öztürkler olarak Resmi Gazete’den ilan etmenize karşın ana muhalefet partisi bunun hukuken yok hükmünde olduğunu ifade etti. Anlaşılan Mecliste kriz sonlanmadı…

Sn. Olgun Amcaoğlu, nihayet sesinizi duymak nasip oldu. Dün katıldığınız Kalkınma Bankası Genel Kurulu’nda konuşmanız da Cumhurbaşkanı Tatar’ı övmeniz dikkat çekti…

Sn. Fikri Ataoğlu, turizmde tanıtım faaliyetlerine son zamanlara oldukça önem vermeye başladınız. Ancak tanıtımdan daha önemlisi ülkeye gelmek isteyen yabancı turistleri direkt ülkemize getirebilmeyi sağlamak için çalışma yapılmalı…

Sn. Ziya Öztürkler, dün itibariyle Meclis Başkanlığı görevini sayın Zorlu Töre’den devraldınız. Ancak, muhalefet bunun hukuken yanlış olduğunu söylüyor. Allah size sabır versin…

Sn. Oshan Sabırlı, yaklaşık 4 yıllık bir yurt dışı sonrasında ülkeye dönmenizle birlikte yeniden medyaya dönmeniz çık güzel. Kıbrıs Genç TV ekranlarından 4 Kasım’dan itibaren sabah programlarıyla ekranlarda olacak olmanız nedeniyle sizi kutluyoruz…

Sn. Selim Özmenek, Dr. Suat Günsel İlkokulu Lefkoşa’nın sportif faaliyetlerde başarısının sebebi sizin gibi sporu ve işini seven bir müdürleri olması olsa gerek. Gece gündüz demeden çocuklarla sportif faaliyetleri için uğraşmanız ve onların yanlarında olmanız dikkatlerden kaçmıyor…

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