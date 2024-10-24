Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz pazartesi akşamı Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami – Çetinkaya derbisini protokolden izlemişsiniz. Eski bir Yenicami başkanı olarak ne olacak bu takımınızın hali acaba?



Sn. Ünal Üstel, Meclis Başkanlığı konusunda en son gelinen noktada Ziya Öztürkler seçilmiş ama üç oy çift mühürlü olduğu için CTP itirazda bulunmuştu. Bu konuda son durum nedir?



Sn. Hüseyin Çavuş, zahire üretimiyle uğraşan çiftçilere tohumluk materyal ve kimyevi gübre kullanımında % 35’lik bir faiz iade desteği verilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı güzel bir gelişme, ancak üretim yapacak çiftçi kalmayacak gibi…



Sn. Ali Alioğlu, narenciye üreticilerinin Cypruvex’e vermiş olduğu ürünlerinin bedeli olan 160 milyon TL’nin halen ödenmediğini açıklayarak bu konuda yetkilileri göreve davet etmişsiniz. Umarız sesiniz duyulur…



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak beldenizdeki köylerinizin alt yapılarını iyileştirerek kışa hazırlık yapmanız çok yerinde bir çalışma. Bu arada Karayolları Dairesi’nin yapması gereken anayol refüj düzeltme işlemini de belediyeniz yapıyor olması takdir edilmekte…



Sn. Tahir Saygıner, Avcılık Federasyonu’nun Aralık 20242te yapılacak genel kurulunda aday olduğunu yaptığınız bir basın açıklamasıyla duyurdunuz. Hadi hayırlısı olsun. Bir değişim şart…

