Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, İsias Davası için Şampiyon Meleklerin ailelerine destek amaçlı gittiğiniz Adıyaman’dan dönüş sonrasında artık hükümet olarak iş yapmak için kolları sıvama zamanı gelmiştir herhalde…

Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan Uluslararası Taekwando Şampiyonası’nda siz de kara kuşak almışsınız. Anlaşılan siyasetteki rakiplerinizi korkutmak için kara kuşak aldınız. Hadi hayırlısı diyelim…

Sn. Hakan Dinçyürek, yaklaşık 8 yıl önce sebebi halen daha meçhul olan Devlet Laboratuvarı yangını sonrasında kül olan binanın yerine yeni bir laboratuvar kurulması için projeye dün itibariyle imzaların atılması çok güzel bir gelişme. Umarız diğer bitmeyen hastane projelerine benzemez…

Sn. Hasan Esendağlı, İsias Davası için artık son duruşmalar gibi görünüyor. Umarız sizin de açıkladınız gibi öngörünüze uygun bir karar çıkacaktır. Ve umarız adalet yerini bulacaktır…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli – Alayköy Belediyesi olarak son zamanlarda gerçekleştirdiğiniz güzel etkinliklere bölge halkının ilgisi de çok yoğun olmuş. Bundan sonra böyle etkinliklerin artması dileğiyle…

Sn. Umut Öksüz, Gençlik Gücü takımının bu yıl üst sıraları zorlayacağı görülüyor. Camianın da takıma sahip çıkması halinde bir şampiyonluk mücadelesi vermesi bizce kaçınılmazdır. Bol şanslar…