Mesajınız var

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Rumlar federal çözüme inanmıyor
Rumlar federal çözüme inanmıyor
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Sn. Ersin Tatar, görev sürenizin son yılında Kıbrıs sorununda özlü müzakereler olabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa böyle bir çabanın olmadığı aşikar mı dersiniz…

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler yeni ekim dönemi için tarlalarını açmaya başlamasına karşın halen kurak bölgeler için bir açıklama yapılmadığından yana dert yanıyor. Acaba bu konuda ne bekleniyor? Genelde bu çalışmalar en geç Eylül’de biterdi…

Sn. Olgun Amcaoğlu, ülke ekonomisinin adeta pamuk ipliğine bağlı olduğu bugünlerde eski bir maliyeci olarak Maliye Bakanlığı’na ne tavsiyelerde bulundunuz?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Dünyanın en saygın gazetelerinden olan “Financial Times”da Kuzey Kıbrıs ve Üniversiteler üzerine yapılan haberi acaba gördünüz mü? İlerleyen günlerde ülkemize gelmeyi düşünen yabancı öğrencileri engelleyecek bir haber…

Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi sınırları içinde yapılan 1. Adana Kebabı Festivali oldukça yoğun ilgiye neden olmuş. Herhalde 200 kilo civarında bir kıyma gitmiştir…

Sn. Hasan Sertoğlu, BRT’nin Süper Lig maçlarını radyodan canlı vermemesi ve TV’den ise hiç yorumlamaması konusunda yaptığınız sert açıklama sonrasında acaba bir diyalog oldu mu? Umarız bu konu tatlıya bağlanır…

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